Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haça Dağı'nda andılar - Son Dakika

KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Hocalı katliamının 28'inci yıl dönümünde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin en yüksek ve sembol dağı Haça Dağı'na tırmandı.

KARSDAK üyesi 35 dağcı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekoloji Bakanlığı'nın davetiyle Hocalı katliamının 28'inci yıldönümünde anma tırmanışı gerçekleştirdi. Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı katliamını protesto etmek ve 613 Azerbaycanlı şehidi anmak için 2426 metre yüksekliğindeki Haça Dağı'na tırmanan dağcılar, Özfer Koçak, Alpay Korkmaz, Nesip Kılıçarslan, Serkan Naktiyok, Onur Kavak, Şemistan Kızıltepe, Zarife Dörtyol ve Perihan Edesbu zirvede Türkiye ve Azerbayan bayraklarını açtı. İstiklal Marşı okuyan dağcılar, zirvede katliamı protesto etti, şehitler için dua okudu.