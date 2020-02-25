Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haça Dağı'nda andılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haça Dağı'nda andılar - Son Dakika

Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haça Dağı'nda andılar

6 saat önce

KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Hocalı katliamının 28'inci yıl dönümünde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin en yüksek ve sembol dağı Haça Dağı'na tırmandı.

Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haça Dağı'nda andılar, System.String[]

KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Hocalı katliamının 28'inci yıl dönümünde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin en yüksek ve sembol dağı Haça Dağı'na tırmandı.

KARSDAK üyesi 35 dağcı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekoloji Bakanlığı'nın davetiyle Hocalı katliamının 28'inci yıldönümünde anma tırmanışı gerçekleştirdi. Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı katliamını protesto etmek ve 613 Azerbaycanlı şehidi anmak için 2426 metre yüksekliğindeki Haça Dağı'na tırmanan dağcılar, Özfer Koçak, Alpay Korkmaz, Nesip Kılıçarslan, Serkan Naktiyok, Onur Kavak, Şemistan Kızıltepe, Zarife Dörtyol ve Perihan Edesbu zirvede Türkiye ve Azerbayan bayraklarını açtı. İstiklal Marşı okuyan dağcılar, zirvede katliamı protesto etti, şehitler için dua okudu.

Haça'nın bölgenin tırmanış açısından en zorlu dağı olduğunu belirten Dernek Başkanı Özfer Koçak, Hocalı katliamı şehitlerini anmak için her yıl tırmanış yapacaklarını söyledi. Koçak, "Hocalı katliamını protesto etmek için Kars'tan, Ağrı Doğubeyazıt ve Iğdır'dan sporcu arkadaşlarımızla Nahçıvan'dayız. Nahçıvanlı kardeşlerimize destek vermek ve yanlarında bulunduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için Haça Dağı'na tırmandık. Çok da güzel başarılı bir tırmanış oldu. Her sporcunun kolay kolay başarabileceği bir dağ değil, çok zorlu bir dağ. Ama gelen tüm dağcı sporcularımız sağlıklı bir şekilde zirve yaptılar" dedi.


Nahçıvan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi Son dakika: Esenboğa'da koronavirüs paniği! Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı İdlib'de muhaliflerin rejim tankını kovaladığı anlar kamerada!

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 15:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haça Dağı'nda andılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]