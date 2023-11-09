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''Hocam'' dedikçe kitapla kafasına kafasına vurulan öğrenci sessizliğini bozdu - Son Dakika

''Hocam'' dedikçe kitapla kafasına kafasına vurulan öğrenci sessizliğini bozdu

09.11.2023 11:09  - Güncelleme: 11:49

Beylikdüzü'nde öğretmeni tarafından acımasızca dövülen öğrenci o esnada neler yaşandığını anlattı. Kendisini döven öğretmenin yanlış ders saatinde sınıfa geldiğini ifade eden öğrenci, ''Sınav kağıtlarını dağıtacağı sırada arkamdaki öğrencilerden birinin telefonu çaldı. Yanıma gelip 'sen neden şarkı açıyorsun sınavda' dedi. Elindeki kitapla kafama vurmaya başladı'' dedi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir lise öğrencisi sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci dayak esnasında "hocam" diye bağırırken, öğretmeni ise "hocam dedikçe vuracağım" demesi şoke etti. Olay sonrası dayakçı öğretmen hakkında soruşturma başlatılırken kitapla kafasına kafasına vurulan öğrenci o esnada neler yaşandığına ilişkin sessizliğini bozdu.

"SEN NEDEN ŞARKI AÇIYORSUN SINAVDA"

Konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulunan mağdur öğrenci, "Öğretmenimiz yanlışlıkla matematik dersinin saatinde sınıfa geldi, 'Hadi sınav yapacağım' dedi. 'Hocam yanlış geldiniz' dedik. Sınav kağıtlarını dağıtacaktı ki arkamdaki öğrencilerden birinin telefonu çaldı. Yanıma gelip 'sen neden şarkı açıyorsun sınavda' dedi. Elindeki kitapla kafama vurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ YAKINLARI DARP ETTİ

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E.'nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.'yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ''Hocam'' dedikçe kitapla kafasına kafasına vurulan öğrenci sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Hocam'' dedikçe kitapla kafasına kafasına vurulan öğrenci sessizliğini bozdu - Son Dakika
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