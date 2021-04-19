Hocaoğlu'ndan kaza geçiren muhtara vefa ziyareti - Son Dakika

Hocaoğlu'ndan kaza geçiren muhtara vefa ziyareti

19.04.2021 09:13
Hocaoğlu'ndan kaza geçiren muhtara vefa ziyareti, System.String[]

Balıkesir'de trafik kazası geçirdikten sonra tedavisi süren Muhtar Şerafettin Sağlam'ın rahatsızlığını duyan AK Parti Karesi ilçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve Başkan Yardımcısı Cemal Kocataş geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir'de trafik kazası geçirdikten sonra tedavisi süren Muhtar Şerafettin Sağlam'ın rahatsızlığını duyan AK Parti Karesi ilçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve Başkan Yardımcısı Cemal Kocataş geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir'in Hacıismail mahallesinde ikamet eden ve geçmiş yıllarda İl Genel Meclislerinde meclis üyesi olarak hizmet veren ve en son olarak Bağalan köyü muhtarlığı yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası Balıkesir merkezde Hacı İsmail Mahallesine yerleşen Şerafettin Sağlam'ı Karesi AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve Başkan Yardımcısı Cemal Kocataş evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret karşısında duygularını gizleyemeyen Muhtar Sağlam, "Ben Altıeylül ilçesi Bağalan köyü muhtarı iken Balıkesir'e resmi dairelerde olan işlemler için gelirken trafik kazası geçirdim. Kaza sonrası yürüyemez hale düştüm ve 56 ay yatakta kaldım ve bu süre içinde 5 ameliyat geçirdim. Kaza sonrası tedavim halen devam ediyor ve hala yürümekte zorluk çekiyorum. Kaza geçirdiğimi ve Balıkesir merkeze yerleştiğimi öğrenen vefakar siyaset insanı Yusuf Hocaoğlu Başkanım ve beraber il genel meclisinde beraber çalıştığımız arkadaşım Cemal Kocataş ile beraber bana geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Bu gösterdikleri vefa karşısında duygulandım. Sağ olsunlar, ayaklarına sağlık" dedi.

Ziyaret sırasında eski günleri yad eden Başkan Hocaoğlu'da, "Muhtarımızın kaza geçirdiğinden haberim olmadı. Basın camiasından bir arkadaşımızdan kazayı öğrendik. Keşke daha önce haberimiz olsaydı daha fazla ilgilenirdik. Çok şükür muhtarımı sağlıklı gördüm. En kısa sürede koltuk değneklerini atarak, normal hayatına dönmesini dilerim" dedi. - BALIKESİR

Hocaoğlu'ndan kaza geçiren muhtara vefa ziyareti
Hocaoğlu'ndan kaza geçiren muhtara vefa ziyareti

Yusuf Hocaoğlu, Balıkesir, AK Parti, Hisarcık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hocaoğlu'ndan kaza geçiren muhtara vefa ziyareti - Son Dakika


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