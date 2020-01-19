Hocası Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a büyük övgü

Cenk Tosun'un Crystal Palace formasıyla ilk golünü attığı Manchester City maçının ardından menajer Roy Hodgson açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un performansına değinen Hodgson, transferi yaparken Sportif Direktörünün kendisini ikna ettiğini ve kararlarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hodgson'un Cenk Tosun ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Cenk Tosun ile ilgili övgüler Sportif Direktr Dougie Freedman'a ait olmalı. Onu çok uzun süre izledi ve onu kiralamamız için beni o ikna etti. Çünkü ben onu bu kadar çok izlememiştim"

"Bugün Cenk'in performansından çok memnun kaldım. Harika bir başlangıç yaptı. Umarım bizi bulunduğumuz konumdan yukarıya çıkartmak için daha performans gösterir."