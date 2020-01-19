Hocası Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a büyük övgü - Son Dakika
Son Dakika Spor Hocası Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a büyük övgü - Son Dakika Spor

Hocası Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a büyük övgü

9 dakika önce

Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, Cenk Tosun'un gol attığı Manchester City maçının ardından Milli oyuncumuza övgü dolu sözler kullandı.

Cenk Tosun'un Crystal Palace formasıyla ilk golünü attığı Manchester City maçının ardından menajer Roy Hodgson açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un performansına değinen Hodgson, transferi yaparken Sportif Direktörünün kendisini ikna ettiğini ve kararlarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hodgson'un Cenk Tosun ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Cenk Tosun ile ilgili övgüler Sportif Direktr Dougie Freedman'a ait olmalı. Onu çok uzun süre izledi ve onu kiralamamız için beni o ikna etti. Çünkü ben onu bu kadar çok izlememiştim"

"Bugün Cenk'in performansından çok memnun kaldım. Harika bir başlangıç yaptı. Umarım bizi bulunduğumuz konumdan yukarıya çıkartmak için daha performans gösterir."

Hocası Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a büyük övgü
Manchester City, Crystal Palace, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı
Hakan Çalhanoğlu: İbrahimovic'in Türkçe konuşmasına çok şaşırdım Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı Ali Koç'tan flaş transfer açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 14:54:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hocası Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a büyük övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]