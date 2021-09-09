Üye Girişi
Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı - Son Dakika

Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı

09.09.2021 11:00

Konya'da yaşayan bir üniversite öğrencisi, fakültede hocasının cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sanık mahkeme tarafından "cinsel saldırı suçundan" mahkum edildi. Yargıtay ise kararı "Mağdurenin engellemesi sonucu eylem durdu. Sanığın sözleri cinsel saldırı suçu taşımıyor, ayrıca mağdurenin psikolojik durumu şu an iyi" gerekçesiyle bozdu.

Konya'da üniversitede okuyan T.K., 2. sınıf öğrencisiyken aynı fakültede öğretim üyesi olan S.B.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. T.K. akademisyen hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası öğretim üyesi hakkında "Cinsel saldırıya teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı.

"ÖĞRETİM ÜYESİ HAKKINDA DEDİKODULAR VARDI"

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararada olaydan şöyle bahsedildi:

"T.K., okuldaki diğer öğrenciler gibi proje ödevi konusunda sanık öğretim üyesinin yardımına ihtiyaç duydu. Sanık öğretim üyesi hakkında okulda çıkan dedikodular nedeni ile T.K. yalnız gitmek istemedi. Bir arkadaşıyla birlikte S.B.'nin odasının kapısında uzun bir süre bekleyen T.K., mesai bitimine yakın bir saatte görüşebildi. Görüşmeye beraber gittiği arkadaşı, ertesi gün sınavı olduğunu belirterek T.K.'yi yalnız bıraktı. Bu nedenle sanık öğretim üyesinin odasında T.K. yalnız kaldı. Proje ödevi konusunda biraz sohbet ettikten sonra öğretim üyesi T.K.'ya özel sorular sormaya başladı. T.K.'nın oturduğu yere gelerek 'Seni sadece derste mi göreceğiz?' diyerek üzerine doğru eğilip öpmeye çalıştı. T.K. 'Hocam, öğretmenim' dediği ve saygı duyduğu sanık S.B.'yi iterek odadan çıktı. Odadan çıkar çıkmaz ağlamaya başladı ve arkadaşlarıyla buluşarak olayı anlattı."

MAHKEME SANIĞI SUÇLU BULDU

T.K., olayın hemen ardından soluğu Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı. Yapılan yargılama sonunda Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanık öğretim üyesini "cinsel saldırıya teşebbüs" suçunu işlediği iddiasıyla mahkum etti.

Kararda "Sanığın sübut bulan bu eylemi bedensel temas içermesi nedeni ile ve katılanın yaşı dikkate alındığında TCK 102. Maddesi'nde ifadesini bulan cinsel saldırı suçunu oluşturacaktır. Ancak, sanık katılanın karşı koyması sonucu eylemini tamamlayamamış ve eylem teşebbüs aşamasında kalmıştır. Sanık eylemini kamu görevlisi olması nedeni ile öğrencisi üzerinde sahip olduğu nüfuzunu kötüye kullanmak sureti ile işlemiş olduğundan tayin olunan cezasının TCK 102/3-b maddesi gereğince artırılması da gerekmektedir. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda katılanın ruh sağlığının olaydan etkilendiği ancak bozulmamış olduğu anlaşıldığından sanık hakkında TCK 102/5 maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır" sözlerine yer verildi.

KARARIN GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

Kararın gerekçesinde ise "Mağdurenin tahminine göre kendisini öpmek için üzerine eğilen sanığı iteklemesi üzerine sonlandırılan olayda, cinsel saldırı suçunu işlemek isteyen sanığın, kendisine izin vermeyen mağdurenin aşılabilir mukavemeti dışında eylemini tamamlamasına engel harici neden bulunmadığı halde kendiliğinden bırakması nedeniyle hakkında cinsel saldırıya teşebbüs suçundan ceza verilemeyeceği gibi mağdureye söylediği ''Seni hep projen olduğunda mı gereceğiz, çok hoş birisin.' şeklindeki sözlerin de cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, kanuna aykırı" denildi.

ÇÖZÜM YOLLARI ARANMALI

Gazeteci Yasemin Güneri, haberi köşesine taşıyarak kararı "ilginç" olarak yorumladı. Güneri, " Yargıtay, gencecik bir kızın hayatını olumsuz etkileyecek bir durumda, akıllara durgunluk veren bir gerekçeye imza attı" dedi. Güneri, yorumunda şu sözlere yer verdi:

"Bu karar da gösteriyor ki cezaların artırılması, yasaların değişmesi hiçbir işe yaramayacak. Bakış açısı değişmeden kadına yönelik cinsel saldırı ve şiddet olayları devam edecek. 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu ile cinsel suçlar konusunda yasal düzenlemeler yapılmış ve bu suçlarda azalma yaşanmasını beklemiştik. Bu tür kararların ardından düşünmemiz gereken konu yasaları uygulayanları nasıl değiştireceğimiz olmalı. Yargıtay'ın verdiği kararda da görüleceği üzere, yaşanan sorun çok daha derinlemesine incelenmeli. Türk Ceza Kanunu'ndaki cinsel saldırı suçunun unsurları incelenirken bütün yasal gelişmelere rağmen yasa yorumu ve somut olay değerlendirmelerinin neden adaletsiz ve cinsiyetçi yapıldığı konusu irdelendikten sonra çözüm yolu aranmalı."

Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay öpmeye yeltenmeyi suç saymadı

Yargıtay, Saldırı, Taciz, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay 'öpmeye yeltenmeyi' suç saymadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 12:25 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim 12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde 12:00 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor 11:49 Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor 11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 11:34 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü
Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş 11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli 10:54 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli

Son Dakika Haberleri
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:34 MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor         
12:35
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
"Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor         
12:13
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı         
11:46
MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım         
11:34
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu         
11:28
Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes "Test ücretlerini kim ödeyecek?" gibi sorular sormaya başladı         
11:12
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir         
09:39
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 12:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement