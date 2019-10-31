Son Dakika Haberleri: Hocasından Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler
Son Dakika Güncel Hocasından Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler

Hocasından Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler

7 saat önce

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında açıklamalarda bulundu.

Hocasından Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler, System.String[]

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında açıklamalarda bulundu. Rodgers, başarılı stoperin hiçbir baskıdan etkilenmediğini vurgulayarak, "Çağlar, tecrübe kazandıkça oyununu geliştiren harika bir futbolcu. Old Trafford ve Anfield gibi önemli statlarda sahaya çıkıyor ve hiçbir şeyden korkmuyor" dedi.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin menajeri Brendan Rodgers, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 46 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, öğrencisi Çağlar Söyüncü hakkında övgü dolu sözler söyledi. Milli futbolcunun çok kaliteli bir oyuncu olduğunun altını çizen Rodgers, "Takımın başına geçtiğim ilk zamanlarda çok iyi bir oyuncu olduğunu görmüştüm. Birkaç ay geçtikten sonra ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu fark ettim. Hızlı ve agresif. Topa müdahalelerinde kesinlikle herhangi bir tereddüt yaşamıyor. Savunma yapıyor ama aynı zamanda topla da etkili olabiliyor. Üst seviye bir takım olmak istiyorsanız önemli olan bu. Savunma yapmalı ve topla etkili olmalısınız, o da bunu yapabiliyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Leicester City FC, Brendan Rodgers, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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