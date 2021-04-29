SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2) - Son Dakika

SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2)

29.04.2021 11:57

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan eski futbolcular Tarık Hodzic ve Cevad Prekazi, Avrupa Süper Ligi projesinin tamamen maddi odaklı olduğunu belirterek, UEFA'nın tutumunu desteklediklerini söyledi.

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan eski futbolcular Tarık Hodzic ve Cevad Prekazi, Avrupa Süper Ligi projesinin tamamen maddi odaklı olduğunu belirterek, UEFA'nın tutumunu desteklediklerini söyledi.

Bosna Hersekli eski futbolcu Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi oluşumunun futbol üzerinde yapılmaya çalışılan bir faşizm olduğuna işaret ederek, "Büyük futbol kulüplerini kapsıyor denildi. Peki küçük futbol kulüpleri nerede? UEFA ve FIFA'nın tutumunu tamamen destekliyorum." dedi.

Küçük futbol kulüplerinden büyük oyuncuların doğduğunu anımsatan Hodzic, "Mesela benim futbolcu olmak isteyen bir torunum var. En büyük hayali Real Madrid ya da Galatasaray'da forma giymek. Şimdi ben ona büyük kulüplere gidemeyeceğini nasıl anlatırım. Böyle hikayelerle dolu bir Avrupa düşünün." diye konuştu.

Hodzic, taraftarın futbolda oldukça önemli bir yer kapladığının altını çizerek, Avrupa Süper Ligi projesinin dünya futbolu için iyi olmadığını söyledi.

Avrupa Süper Ligi'nde ayrımın neye ve kime göre yapıldığının belirsiz olduğunu aktaran Hodzic, "Galatasaray, Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, bunların hepsi Avrupa birincisi olmuş kulüpler. Onların adı neden geçmiyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Hodzic, oluşumun başarısızlıkla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, projenin maddi odaklı olduğunu vurguladı.

Türk futbolunu yakından takip ettiğini anlatan Hodzic, Türkiye'de her geçen gün genç futbolcuların karşılaşmalara dahil olmasından mutlu olduğunu ve Türk futbolunun geleceğinin bu gençlere bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Prekazi: "24 saat geçmeden büyük tokat"

Galatasaray ve Partizan'ın efsane isimlerinden Prekazi de Avrupa Süper Ligi'nin tamamen maddi gelir üzerine kurulduğuna işaret ederek, "24 saat bile geçmeden büyük bir tokat yediler." dedi.

Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere'de taraftarların sokağa dökülmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Prekazi, UEFA'nın konuya ilişkin tutumunu da desteklediğini belirtti.

Prekazi, büyük kulüplerin teknik direktörlerinin ağız birliği yaparak hareket etmesini de saygıyla karşıladığını ifade ederek, özellikle son bir yılda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarsız futbolun ne kadar acı bir tecrübe olduğunun deneyimlenmiş olduğunu kaydetti.

Avrupa Süper Ligi krizi

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus dışındaki kulüpler, gelen tepkiler üzerine oluşumdan ayrılacaklarını duyururken, Juventus ise "projenin gerçekleşme ihtimalinin sınırlı olduğu" yönünde açıklama yapmıştı.

SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2)
SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2)
SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2)
SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2)

Real Madrid, Galatasaray, Prekazi, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı         
11:50
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi         
11:43
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 13:01:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement