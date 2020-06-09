Hoffenheim, teknik direktör Schreuder'in görevine son verdi - Son Dakika

Hoffenheim, teknik direktör Schreuder'in görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in görevine son verdi.

Hoffenheim, teknik direktör Schreuder'in görevine son verdi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in görevine son verdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Schreuder ile 2021-2022 sezonun sonuna kadar geçerli olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, sezonun başında Hoffenheim'da teknik direktörlük görevine getirilen Schreuder'in kulüpte antrenör olarak çalışan ağabeyi Dick Schreuder'in de görevine son verildiği ifade edildi.

Hoffenheim'in sportif direktörü Alexander Rosen, kulüp ile Schreuder arasında gelecekte izlenecek yol konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu kaydetti.

Sezonun geri kalan bölümünde, kulübün akademisinde görev yapan Matthias Kaltenbach yönetiminde Micheal Rechner, Timo Gross, Marcel Rapp ve Kai Herdling'den oluşan ekibin takımla ilgileneceği ifade edildi.

Hoffenheim sezonun bitimine 4 hafta kala 43 puanla 7. sırada bulunuyor.

Hoffenheim, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:35 Kaynak: AA

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