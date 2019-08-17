Hogan Şehrin Açıcısını Talep Ediyor
10 dakika önce
Stoke City Şampiyonası'nda Derby County ile karşılaşmada kimin başladığına dair kafa karışıklığının ortasında, Scott Hogan skorları ayarlamak için son bir dokunuş olduğunu söyledi.
Stoke City
Şampiyonası'nda Derby County ile karşılaşmada kimin başladığına dair kafa karışıklığının ortasında, Scott Hogan
skorları ayarlamak için son bir dokunuş olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18
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