Son Dakika Haberleri: Hogan Şehrin Açıcısını Talep Ediyor
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Hogan Şehrin Açıcısını Talep Ediyor

10 dakika önce

Stoke City Şampiyonası'nda Derby County ile karşılaşmada kimin başladığına dair kafa karışıklığının ortasında, Scott Hogan skorları ayarlamak için son bir dokunuş olduğunu söyledi.

Stoke City Şampiyonası'nda Derby County ile karşılaşmada kimin başladığına dair kafa karışıklığının ortasında, Scott Hogan skorları ayarlamak için son bir dokunuş olduğunu söyledi.
Stoke City, Hogan, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18 
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