Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? İşte Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi! - Son Dakika
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Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? İşte Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi!

21.03.2022 08:13
Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? İşte Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi!

Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan ve Avalanche software tarafından geliştirilen Harry Potter evreninde geçen açık dünya rol yapma oyunu Hogwarts Legacy'nin geçtiğimiz günlerde 14 dakikalık fragmanı yayınlandı. Oldukça beğenilen bu oyunun üstüne Hogwarts Legacy'nin ne zaman çıkacağı merak konusu haline geldi. Peki, Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Hogwarts Legacy çıkış tarihi! Detaylar haberimizde…

Harry Potter'dan yaklaşık 100 yıl öncesinde geçen bu açık dünya rol yapma oyununda Hogwarts büyücülük okulunda kitapla ve filmle alakalı görevlerin yanı sıra birçok etkinlik ve hikaye bulunmaktadır. Kendi sınıfınızdan karakterinizin tipine kadar birçok seçeneğin bulunduğu bir rol yapma oyunudur. Peki, Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Hogwarts Legacy çıkış tarihi!

HOGWARTS LEGACY ÇIKIŞ TARİHİ

Sony'nin State of Play'de 14 dakikalık oynanış fragmanı yayınladığı Hogwarts Legacy, oyuncuların beğenisine sunuldu. Oyunculardan ve incelemelerden tam not alan Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde 1800'lerin sonlarında geçen yeni bir büyücü rol yapma oyunudur.

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HOGWARTS LEGACY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi için tam tarih verilmezken 2022'nin üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Ağustos-Eylül) çıkış yapması planlanıyor. Ayrıca Hogwarts Legacy PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows için çıkış yapacak.


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SON DAKİKA: Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? İşte Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi! - Son Dakika
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