Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB?

1800'lü yılların sonunda Harry Potter'dan yaklaşık 100 yıl önce geçecek olan açık dünya büyücülük rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, 2022'nin en iyi rol yapma oyunu olacağı tahmin ediliyor. Portkey Games'in sihir ve gizemle dolu geniş bir dünya yaratacağından eminiz.
Geliştirici ekip Avalanche Software ve yayıncı Warner Bros., bilgisayar oyuncuları için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini yayınladı. GTX ekran kartlarına sahip alt uç sistemler, düşük çözünürlüklü dokulara ve görsel kaliteye sahip olarak 30 FPS'te oynayabilirler. Yüksek çözünürlüklü dokulara ve grafik kalitesine sahip olarak 60 FPS'te çalıştırmak için RTX 3060 veya Radeon 6700 ekran kartına ihtiyacınız olacak.
Hogwarts Legacy'nin kaç GB olduğuna dair henüz bir bilgi verilmedi ancak, oyunun minimum 60 GB olacağı tahmin edilmektedir.
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