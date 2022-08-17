Çin-Moğolistan Sınır Limanının Kargo Hacmi Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin-Moğolistan Sınır Limanının Kargo Hacmi Arttı

17.08.2022 17:06
Çin-Moğolistan Sınır Limanının Kargo Hacmi Arttı

HOHHOT, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot, Pazartesi günü itibarıyla bu yıl gelen Çin-Avrupa kargo trenleri tarafından limana taşınan 1 milyon tondan fazla yük sevkiyatı kaydetti ve bu rakama 2021 yılına kıyasla yaklaşık bir ay erken ulaştı.

HOHHOT, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot, Pazartesi günü itibarıyla bu yıl gelen Çin-Avrupa kargo trenleri tarafından limana taşınan 1 milyon tondan fazla yük sevkiyatı kaydetti ve bu rakama 2021 yılına kıyasla yaklaşık bir ay erken ulaştı. Erenhot Gümrükleri, Pazartesi günü itibarıyla limanın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artışla toplam 750 Çin-Avrupa yük trenini elleçlediğini ve bu yük trenlerinin kargo miktarının 84.660 yirmi feet eşdeğeri (TEU) konteyner olduğunu bildirdi. Erenhot Gümrüğü, dönem boyunca kaydedilen malların toplam değerinin yaklaşık 3,1 milyar yuan (yaklaşık 457 milyon ABD doları) olduğunu da belirtti. Ağırlıklı olarak ithal edilen sac malzemeleri, kağıt hamuru ve ambalaj kağıdının oluşturduğu malların yaklaşık yüzde 80'ini 800.000 tonun üzerindeki sac malzemeleri oluşturdu. Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki liman şu anda 58 Çin-Avrupa yük treni güzergahına hizmet veriyor. Güzergahlar 10'dan fazla ülkede, 60'tan fazla şehre ulaşıyor.

Çin-Moğolistan Sınır Limanının Kargo Hacmi Arttı

YORUMLAR
500
ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Moğolistan Sınır Limanının Kargo Hacmi Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 17:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çin-Moğolistan Sınır Limanının Kargo Hacmi Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement