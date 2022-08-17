Çin-Moğolistan Sınır Limanının Kargo Hacmi Arttı

HOHHOT, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot, Pazartesi günü itibarıyla bu yıl gelen Çin-Avrupa kargo trenleri tarafından limana taşınan 1 milyon tondan fazla yük sevkiyatı kaydetti ve bu rakama 2021 yılına kıyasla yaklaşık bir ay erken ulaştı. Erenhot Gümrükleri, Pazartesi günü itibarıyla limanın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artışla toplam 750 Çin-Avrupa yük trenini elleçlediğini ve bu yük trenlerinin kargo miktarının 84.660 yirmi feet eşdeğeri (TEU) konteyner olduğunu bildirdi. Erenhot Gümrüğü, dönem boyunca kaydedilen malların toplam değerinin yaklaşık 3,1 milyar yuan (yaklaşık 457 milyon ABD doları) olduğunu da belirtti. Ağırlıklı olarak ithal edilen sac malzemeleri, kağıt hamuru ve ambalaj kağıdının oluşturduğu malların yaklaşık yüzde 80'ini 800.000 tonun üzerindeki sac malzemeleri oluşturdu. Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki liman şu anda 58 Çin-Avrupa yük treni güzergahına hizmet veriyor. Güzergahlar 10'dan fazla ülkede, 60'tan fazla şehre ulaşıyor.