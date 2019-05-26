Son Dakika Haberleri: Hohhot Judo Grand Prix nefes kesen maçlarla sona erdi

Hohhot Judo Grand Prix nefes kesen maçlarla sona erdi

4 saat önce

Çin'de düzenlenen Hohhot Judo Grand Prix'sinin son günü nefes kesen maçlara sahne oldu.

Hohhot Judo Grand Prix nefes kesen maçlarla sona erdi, System.String[]
Çin'de düzenlenen Hohhot Judo Grand Prix'sinin son gününde Koreli judoka Guham Cho günün parlayan yıldızı oldu. Çeyrek finalde Rus Arman Adamian ile karşılaşan Koreli judoka seoi nage hareketi ile rakibini tatamide yere serdi. Yarı finalde ise Cho Kanadalı rakibi Shady El Nahas'ı yenilgiye uğrattı. Finale çıkmaya hak kazanan Cho İrlandalı rakibi Benjamin Fletcher ile çekişmeli bir maç gerçekleştirdi. Koreli judoka rakibini alt ederek altın madalyaya uzandı.









Koreli judoka Guham Cho








Guham Cho, Koreli judoka Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:38 
Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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