Hohhot Judo Grand Prix nefes kesen maçlarla sona erdi
4 saat önce
Çin'de düzenlenen Hohhot Judo Grand Prix'sinin son günü nefes kesen maçlara sahne oldu.
Çin
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:38
'de düzenlenen Hohhot Judo Grand Prix'sinin son gününde Koreli judoka Guham Cho günün parlayan yıldızı oldu. Çeyrek finalde Rus Arman Adamian ile karşılaşan Koreli judoka seoi nage hareketi ile rakibini tatamide yere serdi. Yarı finalde ise Cho Kanadalı rakibi Shady El Nahas'ı yenilgiye uğrattı. Finale çıkmaya hak kazanan Cho İrlandalı rakibi Benjamin Fletcher ile çekişmeli bir maç gerçekleştirdi. Koreli judoka rakibini alt ederek altın madalyaya uzandı.
Guham Cho, Koreli judoka Açıklaması
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