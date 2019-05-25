Hohhot Judo Grand Prix: Saeid Mollaei ve Martyna Trajdos güne damgasını vurdu
8 saat önce
Çin'de gerçekleşen Hohhot Judo Grand Prix'sinin ikinci gününde de maçlar nefes kesti
Çin
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:38
'de gerçekleşen Hohhot Judo Grand Prix ikinci gününde de heyecan dolu maçlara sahne oldu.
Dünya Şampiyonu İranlı judoka Saeid Mollaei eksi 81 kiloda günün erkek judokası oldu. Finalde İranlı judoka, Japon
Sotaro Fujiwara ile karşılaştı. Mollaei mükemmel bir kalça atışı ile geçen yılki başarısı tekrar sergileyerek podyumda ilk sırada yer aldı. Heyecanlı karşılaşmada dostluk ön plandaydı.
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