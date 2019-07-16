Son Dakika Haberleri: Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
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Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

5 saat önce

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye ikinci maçında Ukrayna'ya 7-1 yenildi.

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye ikinci maçında Ukrayna'ya 7-1 yenildi.
Alanya Avsallar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın üçüncü gününde, 2 karşılaşma oynandı.
A Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan Türkiye rakibine 7-1 yenildi. Karşılaşmada Ukrayna'nın gollerini Anastasiia Olkhova 2, Karyna Leonova 2, Anna Tanchenko, Alevtyna Shalyhina ve Valeriia Lytvyenko, Türkiye'nin golünü ise Pınar Yılmaz attı.
Günün diğer maçında ise Polonya ile İtalya 0-0 berabere kaldı.
Şampiyona yarın yapılacak 4 karşılaşmayla devam edecek.
Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
Ukrayna, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:02 Kaynak: AA
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