Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
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21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye ikinci maçında Ukrayna'ya 7-1 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:02 Kaynak: AA
21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa
Şampiyonası 2'de Türkiye
ikinci maçında Ukrayna
'ya 7-1 yenildi. Alanya Avsallar Spor
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Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın üçüncü gününde, 2 karşılaşma oynandı.
A Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan Türkiye rakibine 7-1 yenildi. Karşılaşmada Ukrayna'nın gollerini Anastasiia Olkhova 2, Karyna Leonova 2, Anna Tanchenko, Alevtyna Shalyhina ve Valeriia Lytvyenko, Türkiye'nin golünü ise Pınar
Yılmaz attı.
Günün diğer maçında ise Polonya
ile İtalya
0-0 berabere kaldı.
Şampiyona yarın yapılacak 4 karşılaşmayla devam edecek.
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