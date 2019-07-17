Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
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21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye-İtalya karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:17 Kaynak: AA
21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa
Şampiyonası 2'de Türkiye- İtalya
karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Alanya Avsallar Spor
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Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın dördüncü gününde 4 karşılaşma oynandı.
B Grubu'nda İskoçya, Avusturya
'yı 1-0, Galler
de Çekya'yı 3-0 yendi.
A Grubu'nda ise Ukrayna
, Polonya
'yı 7-4 mağlup ederken, Türkiye-İtalya karşılaşması İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle sürdüğü sırada hava muhalefeti nedeniyle yarıda kaldı.
Türkiye-İtalya karşılaşması yarın saat 11.00'de kaldığı yerden devam edecek.
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