Son Dakika Haberleri: Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
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Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

3 saat önce

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye-İtalya karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2, System.String[]
21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye- İtalya karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Alanya Avsallar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın dördüncü gününde 4 karşılaşma oynandı.

B Grubu'nda İskoçya, Avusturya'yı 1-0, Galler de Çekya'yı 3-0 yendi.
A Grubu'nda ise Ukrayna, Polonya'yı 7-4 mağlup ederken, Türkiye-İtalya karşılaşması İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle sürdüğü sırada hava muhalefeti nedeniyle yarıda kaldı.
Türkiye-İtalya karşılaşması yarın saat 11.00'de kaldığı yerden devam edecek.
Türkiye, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:17 Kaynak: AA
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