Son Dakika Haberleri: Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
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Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

1 saat önce

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'nin finalinde İtalya ve İskoçya karşı karşıya gelecek.

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'nin finalinde İtalya ve İskoçya karşı karşıya gelecek.
Alanya Avsallar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın beşinci gününde 4 karşılaşma oynandı.
Grup maçlarının ardından A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan takımlar finale çıkmak için mücadele etti. Şampiyonada B Grubu ikincisi İskoçya, A Grubu birincisi Ukrayna'yı 4-1 mağlup ederek finale çıkan ilk takım oldu.
A Grubu ikincisi İtalya da B Grubu birincisi Galler'i 4-4 biten karşılaşmada penaltı atışlarıyla 2-1 mağlup ederek yarın saat 18.00'de oynanacak finalde İskoçya'nın rakibi oldu.
Günün diğer karşılaşmasında ise Çekya'ya 8-2 mağlup olan Türkiye, Polonya'ya 4-3 yenilen Avusturya ile yarın 7-8'incilik maçına çıkacak.
Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:04 Kaynak: AA
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