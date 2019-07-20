Son Dakika Haberleri: Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
Son Dakika Spor Haber

Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

47 dakika önce

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2 finalinde İskoçya, İtalya'yı 4-1 yenerek şampiyon oldu.

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2 finalinde İskoçya, İtalya'yı 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Alanya Avsallar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın son gününde 4 karşılaşma oynandı. Finalde İtalya ile karşılaşan İskoçya, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İtalya'nın ikinci olduğu şampiyonanın üçüncülük maçında ise Galler, Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmasında ise Çekya- Polonya maçı 2-2 sona ererken Türkiye, Avusturya'ya 5-4 mağlup oldu.
Şampiyonada gol kralı ödülünü Ukranya'dan Anastasia Voievoda, en iyi kaleci ödülünü Galler'den lauren Roberts ve en iyi oyuncu ödülünü de Ukrayna'dan Karyna Leonova aldı.
Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ve oyuncalara madalyaları verildi.
Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Senegal'i 1-0 yenen Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası Kapıkule'deki tüm peronlar açıldı! Yine de 'gurbetçi akını'na yetişemiyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 23:29:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]