Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
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21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2 finalinde İskoçya, İtalya'yı 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:41 Kaynak: AA
21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa
Şampiyonası 2 finalinde İskoçya, İtalya
'yı 4-1 yenerek şampiyon oldu. Alanya Avsallar Spor
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Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın son gününde 4 karşılaşma oynandı. Finalde İtalya ile karşılaşan İskoçya, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İtalya'nın ikinci olduğu şampiyonanın üçüncülük maçında ise Galler
, Ukrayna
'yı 3-1 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmasında ise Çekya- Polonya
maçı 2-2 sona ererken Türkiye
, Avusturya
'ya 5-4 mağlup oldu.
Şampiyonada gol kralı ödülünü Ukranya'dan Anastasia Voievoda, en iyi kaleci ödülünü Galler'den lauren Roberts ve en iyi oyuncu ödülünü de Ukrayna'dan Karyna Leonova aldı.
Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ve oyuncalara madalyaları verildi.
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