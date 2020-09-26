Hokey 5S şampiyonası ilk kez büyükler kategorisinde oynanacak

Türkiye Hokey Federasyonu, Hokey 5S şampiyonasının ilk kez büyükler kategorisinde oynanacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren 16 yaş altı kategorisinde oynanan Hokey 5S şampiyonaları 2021 yılında büyükler kategorisinde de yapılacak.

Avrupa Hokey Federasyonu (EHF), ülkelerin büyükler Hokey 5S kategorisinde sıralamalarının oluşabilmesi için 2021 yılında, ilerleyen süreçte yapılacak Hokey 5S Dünya Kupası'na katılma kontenjanlarının belirlenebilmesi için ise 2022 yılında Hokey 5S Avrupa şampiyonalarının düzenleneceğini bildirdi.

Büyükler Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası 8-10 Temmuz 2021'de Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde, Kadınlar Hokey 5S Avrupa Şampiyonası ise 7-10 Temmuz 2021'de Polonya'nın Walcz kentinde organize edilecek.