Hokey: Açık Alan Erkekler Süper Ligi
1 saat önce
Hokeyde Açık Alan Erkekler Süper Ligi müsabakalarında Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Bolu Belediyespor'u 5-1 yendi.
Hokeyde Açık Alan Erkekler Süper Ligi müsabakalarında Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Bolu Belediyespor'u 5-1 yendi.
Gaziantep Açık Alan Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun 7. gününde Gaziantep Polisgücü ile Bolu Belediyespor, karşı karşıya geldi.
İlk yarısı Gaziantep Polisgücü lehine 3-1 biten karşılaşmanın galibi de 5-1 skorla Gaziantep temsilcisi oldu.
Karşılaşmayı Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.
Böylelikle ligin ilk yarısının galibi Gaziantep Polisgücü oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:19 Kaynak: AA
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