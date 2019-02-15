Son Dakika Haberleri: Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Maçları

Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Maçları

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Ereğli ilçesinde Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi grup maçları düzenlenecek.

Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Maçları, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Ereğli ilçesinde Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi grup maçları düzenlenecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ereğli Gençlik Merkezi Spor Salonundaki organizasyona Ankara, İstanbul ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 10 ilden 204 sporcunun katılacağı belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarının 15-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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