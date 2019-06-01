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Hokey Avrupa Şampiyonasında Türkiye rüzgarı esecek

1 saat önce

2018-2019 Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Süper Ligi'nde kadın ve erkek takımlarıyla süper lig şampiyonu olan ve iki süper lig kupasını Gaziantep'e getiren Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek takımları Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Hokey Avrupa Şampiyonasında Türkiye rüzgarı esecek, System.String[]
2018-2019 Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Süper Ligi'nde kadın ve erkek takımlarıyla süper lig şampiyonu olan ve iki süper lig kupasını Gaziantep'e getiren Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek takımları Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan yaptığı değerlendirmede 7-10 Haziran 2019 tarihleri arasında erkek takımının Alanya, kadın takımının Ukrayna'nın Kiev kentinde Avrupa Şampiyonasına katılarak şampiyonluk kupası için mücadele edeceğini açıkladı. 2018 yılının Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları şampiyonluk kupalarını 2019 yılında da Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediklerini belirten Kaplan, Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası şampiyonasının ise Gaziantep'in ev sahipliğinde 7-10 Haziran 2019 tarihleri arasında Alanya'da ve aynı tarihlerde düzenlenecek Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasının da Ukrayna'nın Kiev kentinde oynanacağını kaydetti. Hem erkekler hem de kadınlar takımlarının şampiyonalara hazırlıklarını tamamladığını belirten Kulüp Başkanı Kaplan her iki takımında Avrupa Şampiyonasına hazır olduğunu ifade etti. Kaplan, "Kadın ve erkek takımlarımız Avrupa Şampiyonluk kupalarını bir kez daha Türkiye'ye kazandırmak için mücadele ederek. 7-10 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan her iki şampiyonada hedefimiz geçen yıl kazandığımız iki şampiyonluk kupasını bu yıl da Türkiye'ye getirmek. Sporcularımıza güveniyorum. Gaziantep Avrupa Şampiyonluğunu hak ediyor. Şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Avrupa şampiyonasında Türkiye rüzgarı estirmek istiyoruz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Avrupa, Türkiye, Güncel
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