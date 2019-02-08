Son Dakika Haberleri: Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

1 saat önce

Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi.

Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy, System.String[]
Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, Danimarka temsilcisiyle karşılaştı.

Maça etkili başlayan Türkiye temsilcisi, maçın ilk yarısını 5-1 önde kapattı.

Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan Gaziantep Polisgücü, parkeden 12-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Spor
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