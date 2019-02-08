Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi.

Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi.



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, Danimarka temsilcisiyle karşılaştı.



Maça etkili başlayan Türkiye temsilcisi, maçın ilk yarısını 5-1 önde kapattı.



Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan Gaziantep Polisgücü, parkeden 12-2 galip ayrıldı.



Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.

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