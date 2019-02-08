Son Dakika Haberleri: Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

1 saat önce

Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi.

Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy, System.String[]
Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep ekibi, Fransa temsilcisiyle karşılaştı.

İlk yarısı 2-2 tamamlanan maçın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele geçiren Gaziantep Polisgücü, parkeden 5-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.

Gruptaki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yenen Gaziantep Polisgücü, böylece 2'de 2 yaptı.

Gaziantep Polisgücü, gruptaki son maçında yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Fransa, Gaziantep, Avrupa, Spor
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