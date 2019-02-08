Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

Gaziantep
Poligücü, Avrupa
Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa
'nın Amiens takımını 5-2 yendi. Hırvatistan
'ın başkenti Zagreb
'deki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep ekibi, Fransa temsilcisiyle karşılaştı.
İlk yarısı 2-2 tamamlanan maçın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele geçiren Gaziantep Polisgücü, parkeden 5-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Türkiye
'nin Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan
ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan
da izledi.
Gruptaki ilk maçında Danimarka
'nın Soerbymagle takımını 12-2 yenen Gaziantep Polisgücü, böylece 2'de 2 yaptı.
Gaziantep Polisgücü, gruptaki son maçında yarın İngiltere
'nin East Grinstead takımıyla karşılaşacak.