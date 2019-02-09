Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
24 dakika önce
Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki Dörtlü Final ilk maçında İspanya temsilcisi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.
Gaziantep
Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa
Şampiyonlar Ligi Trophy'deki Dörtlü Final ilk maçında İspanya
temsilcisi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu. Hırvatistan
'ın başkenti Zagreb
'deki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda A ve B gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Dörtlü Final mücadelesine başlandı. Gaziantep Polisgücü, Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanyol rakibi SPV Complutense ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 2-2 tamamlanan mücadelede Gaziantep Polisgücü, parkeden 4-3 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmayı Türkiye
Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan
ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan
da izledi.
Grubunda 3 karşılaşmaya çıkan ve 2 galibiyet alan Gaziantep Polisgücü, Dörtlü Final'deki ikinci ve son maçında yarın Polonya
'nın Grunwald Poznan
takımına karşı mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:22 Kaynak: AA
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