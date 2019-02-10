Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki Dörtlü Final ikinci ve son maçında Polonya'nın Grunwald Poznan takımını 6-5 yendi.

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki Dörtlü Final ikinci ve son maçında Polonya'nın Grunwald Poznan takımını 6-5 yendi.



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda A ve B gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından dün başlayan Dörtlü Final mücadelesi sürüyor.



Dörtlü Final'deki ilk maçında dün İspanyol rakibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup olan Gaziantep ekibi, bugün Grunwald Poznan ile karşılaştı. İlk yarısı 2-2 biten maçı Gaziantep Polisgücü 6-5 kazandı.



Şampiyonayı 18 puanla tamamlayan Gaziantep ekibinin, günün kalan diğer maçları da oynandıktan sonra organizasyonu kaçıncı sırada bitirdiği belirlenecek. Dereceye giren takımlar, düzenlenecek seremoniyle kupalarına kavuşacak.



Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.

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