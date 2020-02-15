Hokey'de Fransa'ya Gaziantep şamarı - Son Dakika
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Hokey'de Fransa'ya Gaziantep şamarı

6 saat önce

Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de çıktığı üçüncü maçında grubundaki son maçından da galibiyetle ayrılırken, Fransız rakibi Luc Ronchin HC takımı karşısında maçı 9-8'lik skorla kazanarak adını finallere yazdırdı.

Hokey'de Fransa'ya Gaziantep şamarı, System.String[]

Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de çıktığı üçüncü maçında grubundaki son maçından da galibiyetle ayrılırken, Fransız rakibi Luc Ronchin HC takımı karşısında maçı 9-8'lik skorla kazanarak adını finallere yazdırdı.


Gaziantep Polisgücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan, "Sporcularımla ve takımımızla gurur duyuyorum" dedi.


Alanya'da Gaziantep'in ev sahipliğinde devam eden Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de bugün üçüncü maçını Fransa'nın Luc Ronchin HC takımı ile yapan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı çekişmeli geçen maçı 9-8'lik skorla kazanarak adını finallere yazdırdı. Finalde dört takımın yarışacağı şampiyonada Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı bugün saat 20.15'te Hırvatistan'ın Zelina Takımıyla karşılaşacak. Maçları yakından takip eden THF Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan sporcuları kutlayarak önümüzdeki maçlarda başarılar dilediler. Bugünkü karşılaşmada Gaziantep Polisgücü Fransa temsilcisi karşısında maça kötü başlayarak 2-0 geriye düştü. İlk periyotun son saniyesinde temsilcimiz durumu 2-1'e getirdi. İkinci çeyrekte farkını ortaya koyan temsilcimiz bir anda 6-2 gelibiyete taşıdı. Ancak rakibin atakları karşısında devreye 7-6 önde kapattı. Üçüncü periyotta oldukça çekişmeli geçerken konuk ekip son çeyreğe 8-7 önde girdi. Gaziantep Polisgücü 4. Periyotta kalesini gole kapatırken önce beraberliği sağladı, sonra son sözü söyleyen galibiyet golünü kaydetti


"Bir kez daha Avrupa Şampiyonu olarak Gaziantep'e döneceğiz"


Sonuçları değerlendiren Başkan Kaplan, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Avrupa Trophy Şampiyonu olmak için geldik Alanya'ya. Dörtlü final gurubuna girmeyi başardık. Bundan sonraki maçımızı bu akşam saat 20.15'te Hırvatistan'ın Zelina Takımıyla yapacağız. Önümüzde iki maçımız kaldı. Adım adım Şampiyonluk kupasına yaklaşıyoruz. Başarılarından dolayı oyuncularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.


Yusuf Kasım'ın baş antrenörlüğünü yaptığı, Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım'ın antrenörlüğünü sürdürdüğü Gaziantep Polisgücü sahaya takımı da kaptanı Yusuf Yaşar, Ali Akın Özkılıç, Yaghoub Bahramı, Furkan Özkılıç, Numan Poyraz, Mehmet Akif Çetiner, Celal Aydın, Reza Norouezzadeh, Behdad Beıranvand, Vahid Samadınaghadehı, Mustafa Doğan Öğretici ve Vakıf Can Kılıç görev alıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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