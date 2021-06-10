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Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig - Son Dakika

Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig

10.06.2021 19:49
Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de 6. gün maçları sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de 6. gün maçları sona erdi.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 11 Haziran'a kadar sürecek ligin altıncı gününde Osmaniye Hokey'i 11-0 yenen Gaziantep Polisgücü, 16 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Ligin altıncı gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Alanya Yıldızlar-Plaza Hotel Peyas. 13-1

Nizip Belediyesi- Adana Hokey: 3-2

Gaziantep Polisgücü-Osmaniye Hokey: 11-0

Nizip Zeugma- Selçuklu Belediyespor: 1-1

O???????rganizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla son bulacak.

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig - Son Dakika Spor


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