Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de 6. gün maçları sona erdi.
Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 11 Haziran'a kadar sürecek ligin altıncı gününde Osmaniye Hokey'i 11-0 yenen Gaziantep Polisgücü, 16 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
Ligin altıncı gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Alanya Yıldızlar-Plaza Hotel Peyas. 13-1
Nizip Belediyesi- Adana Hokey: 3-2
Gaziantep Polisgücü-Osmaniye Hokey: 11-0
Nizip Zeugma- Selçuklu Belediyespor: 1-1
O???????rganizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla son bulacak.
Kaynak: AA
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