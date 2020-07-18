Hokey Federasyonu Başkanı Karakan: "Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki saldırgan tutumunu... - Son Dakika

Hokey Federasyonu Başkanı Karakan: "Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki saldırgan tutumunu...

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstererek, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstererek, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

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Başkan Karakan, şehit güvenlik güçleri için bir taziye mesajı yayımlayarak, yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Karakan "Öncelikle Van'ın Gevaş ilçesinde insanlı keşif uçağımızın Artos Dağı'na çarpması sonucu ve Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ise başsağlığı diliyorum." dedi.

Bölgesinde güçlü bir Türkiye'nin bazı uluslararası şer odaklarının işine gelmediğini ifade eden Başkan Karakan "Ülkemiz her zaman bölgesinde huzur ve istikrar isteyen tarafta olmuştur. Bazı uluslararası şer odakları tarihin her döneminde bu istikrar ve güven ortamından rahatsız olmuşlardır. Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar tüm bölgeyi hedef almaktadır. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki saldırgan tutumunu kınıyoruz" diyen Karakan, "Türkiye uluslararası şer odaklarının maşası konumunda olan terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele örneği göstermektedir. Günümüzde dünyada yeni dengeler kurulurken ülkemiz mutlaka bu dengelerde söz sahibi olacaktır. Bir kez daha büyük ve güçlü Türkiye ideali için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyarak şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ise başsağlığı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:31 Kaynak: AA

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