Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan: Pandemi sürecini iyi bir şekilde değerlendirdik

yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde, 2020 yılının koronavirüs gölgesinde geçtiğini belirtti. Karakan, "Büyük bir özveri ile hazırladığımız Antrenör Eğitim Kitabımızı antrenörlerimizin kullanımına sunduk. Camiamız için online eğitim ve kurs programları gerçekleştirdik. Penaltı Korner isimli aylık e-dergimizi çıkararak web sitemiz üzerinden yayınladık. Normalleşmenin başlamasıyla Ekim ayı içerisinde üst liglerimizi düzenledik. Tüm insanlığın büyük dersler çıkarmasını umduğum 2020 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde, kurumsal yapımıza uygun şekilde 2021 yılındaki tüm ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızın planlamasını yaptık. Katılacağımız uluslararası organizasyonlar öncesinde düzenleyeceğimiz eğitim-gelişim kampları ile alt yaş gruplarına yönelik yabancı dil, psikoloji ve teknik-taktik çalışmalarını içeren kampların detaylı planlamalarını hazırladık" diye konuştu."2021 YILINDA ELİT SPORCU SAYISINDA ARTIŞ BEKLİYORUM"

Başkan Sadık Karakan, yeni başarılar elde etmek istediklerini vurgulayarak, "2021 yılında elit sporcu sayımız ile kurumsal kimliğe sahip kulüp sayımızda ciddi bir artış bekliyorum. Tüm çalışmalarımızı bu plan doğrultusunda hazırladık. 2021 yılında yurt içinde düzenleyeceğimiz uluslararası organizasyonlarla ülkemizin adını duyurmaya ve uluslararası sahnede geçmiş başarılarımızın üstüne çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Ankara