Son Dakika Haberleri: Hokey Federasyonu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Spor Hokey Federasyonu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hokey Federasyonu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin geleceğine ipotek koymak isteyenlerin oyununu bozduğunu ifade ederek, harekatı sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.

Hokey Federasyonu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin geleceğine ipotek koymak isteyenlerin oyununu bozduğunu ifade ederek, harekatı sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na sanat, iş, ekonomi ve spor dünyasından büyük destek geliyor. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan yaptığı yazılı açıklamada harekatı desteklediklerini ifade ederek, "Devletimiz ve hükümetimiz, bugüne kadar tüm diplomatik kanalları kullanmış, kan dökülmemesi adına sabrını sonuna kadar sınamış ve tüm problemleri diplomasi ile çözmeye çalışmıştır. Tarihin çeşitli zamanlarında, ülkemizin geleceği ile ilgili sahneye konulan çirkin ve hain tüm oyunlar, Büyük Türk Devleti ve Necip Türk Milleti tarafından bertaraf edilmiştir. Hali hazırda tekrar sahnelenmek istenen bu alçakça oyunda Türk Devleti'nin azim ve kararlığı ile bertaraf edilecektir. Gün birlik günüdür, zaman dayanışma zamanıdır. Gün; tüm siyasi ya da iktisadi çıkarlardan arınma, devletimizin, Mehmetçiğimizin ve şanlı ordumuzun yanında yer alma günüdür. Gün; tam da bütün hücrelerimiz ile vatandaş olma günüdür. Bizim inancımızda vatan sevgisi imandandır ve bütün dünya bilsin ki biz vatanımızı seviyoruz. Yine bütün dünya bilsin ki; biz vatanımızın bağımsızlığı uğruna, bir ölür bin diriliriz, aç kalırız, susuz kalırız ama asla vatansız, bayraksız ve ezansız kalmayız. Allah Kahraman Ordumuzu muzaffer edecektir" dedi. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Fırat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
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