Hokey Federasyonu'ndan Burhan Gül'e Milli Takım Forması

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Diyarbakır Gençlik ve Spor Şube Müdürü Burhan Gül'e milli takım forması hediye etti.

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Diyarbakır Gençlik ve Spor Şube Müdürü Burhan Gül'e milli takım forması hediye etti.



Hokey sporuna önemli katkılarda bulunan Diyarbakır Gençlik ve Spor Şube Müdürü Burhan Gül'ü unutmayan Başkan Karakan, üzerinde 21 numaralı ay yıldızlı milli formayı Diyarbakır'a gönderdi. İsmi yazılı olan milli formayı alan Burhan Gül, Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan'a ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Başkanımızın yaptığı önemli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Göreve geldiği günden buyana hokey sporu özellikle bölgemizde çok yaygın hale geldi ve milli takımlara giden sporu sayımızı da arttı. Kendisine yaptığı önemli hizmetlerden dolayı Diyarbakır hokey camiası adına teşekkür ediyorum. Kendim başta olmak üzere, hokey sporuyla ilgilenen yönetici, antrenör ve sporcu arkadaşlarımızla Başkanımızın yanındayız. Her zaman onu ve kutsal görevini destekleyeceğiz." - DİYARBAKIR

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