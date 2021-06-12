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Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig - Son Dakika

Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig

12.06.2021 19:14
Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin ilk gün maçları tamamlandı.

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin ilk gün maçları tamamlandı.

Gaziantep Hokey Sahası'nda bugün başlayan ve 8 takımın katıldığı ligin ilk gününde, Gaziantep Dorukspor liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Polisgücü-Nizip Zeugma SK: 9-0

Ege Yıldızlar GSK Muğla-Nizip HEM SK: 4-2

Gaziantep Dorukspor- Kahramanmaraş Hokey: 12-0

Alanya Yıldızlar Hokey SK-Buca Halk Eğitim GSK: 5-1

Organizasyon, yarın oynanacak Nizip HEM SK-Nizip Zeugma SK, Kahramanmaraş Hokey-Buca Halk Eğitim GSK, Alanya Yıldızlar Hokey-Gaziantep Doruk SK, Gaziantep Polisgücü-Ege Yıldızlar GSK Muğla karşılaşmalarıyla devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig - Son Dakika Spor


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