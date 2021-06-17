Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin altıncı gün maçları tamamlandı.
Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katıldığı ligin 6. gününde, 18 puanlı Alanya Yıldızlar??????? liderlik koltuğuna oturdu. 58 averaja sahip Antalya temsilcisini aynı puana sahip 55 averajlı Gaziantep Polisgücü takip etti.
Organizasyonun 6. günde oynanan maçın sonuçları şöyle:
Gaziantep Polisgücü-Nizip Halk Eğitimi: 4-2.
Gaziantep Dorukspor- Ege Yıldızları: 5-0.
Nizip Zeugma-Buca Halk Eğitim Merkezi: 0-1.
Alanya Yıldızlar- Kahramanmaraş Hokey: 21-0.
Kaynak: AA
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