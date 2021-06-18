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Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi - Son Dakika

Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi

18.06.2021 18:24
Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonunun 12-18 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te organize ettiği 2020-2021 Sezonu Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonunun 12-18 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te organize ettiği 2020-2021 Sezonu Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi sona erdi.

Gaziantep Hokey tesislerinde oynanan ve 8 süper lig ekibinin kıyasıya mücadele ettiği ligde şampiyonluk ipini Gaziantep Polisgücü göğüsledi.

Alanya Yıldızlar Hokey Kulübü sezonu ikinci sırada tamamlarken, Gaziantep'in bir diğer temsilcisi Dorukspor ise üçüncü oldu. İzmir temsilcisi Buca Halk Eğitim ile Kahramanmaraş Hokey Kulüpleri lige veda eden ekipler oldular.

Kadınlar Açık Alan Süper Liginde 2020 - 2021 sezonunun ardından Gaziantep Polisgücü'nden Fatma Songül Gültekin gol kraliçesi olurken, Ege Yıldızlarından Buse Badur en iyi kaleci ödülünü aldı. Süper ligin en iyi oyuncu ödüllerini ise Gaziantep Polisgücü'nden Meryem Oymak oldu.

Gaziantep Hokey tesislerinde sona eren organizasyonun kupa törenine Gaziantep MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Türkiye Hokey Federasyonu As Başkanı Bayram Yüksel, CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gençlik ve Spor Şahinbey İlçe Müdürü Hakan Keskin ile çok sayıda davetli katıldı.

Kadınlar Açık Alan Süper Lig'in sona ermesiyle ilgili bir açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Pandemi nedeniyle açık alan hokey faaliyetlerine iki yıl ara vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Gaziantep'te 12 - 18 Haziran tarihleri arasında Kadınlar Açık Alan Süper Ligimizi gerçekleştirdik. Kadınlar Süper Ligde Şampiyon olan Gaziantep Polisgücü ve ikinci olan Alanya Yıldızları Spor Kulübümüz ülkemizi 2022 yılında yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonasında temsil edecekler. Ligimizde mücadele eden tüm kulüplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Süper Ligin Gaziantep'te gerçekleşmesiyle ilgili açıklama yapan Karakan, "İl Protokolümüze böylesi güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi
Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi
Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi
Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi
Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi
Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hokey Kadınlar Açık Alan Süper Ligi sona erdi - Son Dakika Spor


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