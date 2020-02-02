Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi - Son Dakika Dünya

Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi

6 saat önce

Kuzey Amerika Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.

Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi, System.String[]

Kuzey Amerika Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.


Normal süresi 8-3 biten maçı Edmoton Oilers kazanırken, gergin geçen müsabakada 3 farklı kavga yaşandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Kuzey Amerika, kavga, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı
Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 01:23:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]