Hokey Süper Lig'inde Kasım kardeşlerin tatlı rekabeti

Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 sezonu kadınlar salon hokeyi Türkiye Süper Ligi'nde Kasım kardeşler arasında tatlı bir rekabet yaşandı.



Kasım kardeşlerin takımlarının kıyasıya mücadele ettiği maçlarda Zonguldak Gençlik Merkezi antrenörü Köksal Kasım, Gaziantep Polisgücü Spor baş antrenörü Yusuf Kasım ve İzmir Buca antrenörü Mesut Kasım sahada rakip, saha dışında güzel bir kardeşliğe imza attı. Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2019-2020 Kadınlar Salon Hokey Süper Lig renkli görüntülere sahne olurken üç ayrı takımın antrenörünün kardeş olması dikkat çekti. Kasım kardeşlerin hokey sporunda ki tatlı rekabeti maçlara da farklı heyecan kazandırırken üç kardeşin saha dışındaki diyalogları da dikkat çekti. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü baş antrenörü Yusuf Kasım, Zonguldak Gençlik Merkezi antrenörü Köksal Kasım ve İzmir Buca antrenörü Mesut Kasım maçlarda takımlarının galip gelebilmesi için ellerinden geleni yaparken rakip kardeşler saha dışında da kucaklaşarak hasret giderdi. Uzun yıllardır Kasım kardeşlerin Türk hokeyine büyük hizmetler yaptığı, federasyon ve hokey camiası tarafından da taktir edildiği ifade edildi. - GAZİANTEP