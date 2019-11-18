Son Dakika › Spor › Hokey Süper Lig müsabakalarında üç kardeş birbirine rakip oldu - Son Dakika Spor
Hokey Süper Lig müsabakalarında üç kardeş birbirine rakip oldu
6 saat önce
Zonguldak'ta başlayan Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakalarında 3 kardeş birbirlerine rakip oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta başlayan Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakalarında 3 kardeş birbirlerine rakip oldu.
Zonguldak'ın ev sahipliğinde başlayan Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakaları devam ediyor. 6 gün sürecek olan müsabakaların üçüncü gününde ilginç bir olay ortaya çıktı. Zonguldak Gençlik Merkezi antrenörü Köksal Kasım, Gaziantep Polisgücü antrenörü Yusuf Kasım ve İzmir Buca antrenörü Mesut Kasım'ın kardeş oldukları ortaya çıktı. Öte yandan saha içerisinde 3 kardeşin tatlı rekabeti ise izleyenlerden büyük alkış aldı. Saha dışında ise Kasım kardeşlerin bir birleri şakalaşarak hasret giderdi. - ZONGULDAK
Bakanlık Şanlıurfa'da cephanelikteki patlamanın dış etkiden dolayı kaynaklanmadığını açıkladı 92 yaşında ölen usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in yıllar önce cenazesinin yakılmasını istediği ortaya çıktı Gençlerbirliği ile Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşları