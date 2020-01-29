Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü rüzgarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü rüzgarı - Son Dakika Spor

Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü rüzgarı

6 saat önce

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek takımı Türkiye Hokey Federasyonunun 2019-2020 Salon Süper Ligi ikinci etabında ilk maçını rakibini 12-1'lik skorla, bugünkü maçta ise Malatya Hokey takımını 11-2'lik skorla yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü rüzgarı, System.String[]

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek takımı Türkiye Hokey Federasyonunun 2019-2020 Salon Süper Ligi ikinci etabında ilk maçını rakibini 12-1'lik skorla, bugünkü maçta ise Malatya Hokey takımını 11-2'lik skorla yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.


Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2019 - 2020 Salon Süper Ligi ikinci etabı Alanya'da başladı. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek takımı dün ilk maçında rakibini 12-1'lik skorla yenerken, bugün karşılaştığı Malatya Hokey Takımını ise 11-2'lik farklı bir skorla geçerek, Süper Lig'de yenilmezliğini koruyarak liderliğini sürdürdü. Maçları Alanya'da yakından takip ederek sporcularını yalnız bırakmayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan alınan sonuçlardan memnun olduğunu ifade ederek "İkinci etabın ilk iki maçını farklı skorlarla kazandık. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Önümüzdeki maçları da kazanarak Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2019 - 2020 Salon Süper Ligi Şampiyonluk kupasını Gaziantep'e götürmek istiyoruz. Süper Ligin ardından Gaziantep'in ev sahipliğinde Avrupa Trophy Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımızın performansı yüksek, moralleri yerinde" dedi.


Süper Lig'in ardından Avrupa Şampiyonaları başlıyor


Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Liginin ardından Gaziantep'in ev sahipliğinde 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Trophy Şampiyonasının Alanya'da gerçekleştirileceğini, ardından 21-23 Şubat 2020 Avrupa Kadınlar Salon Hokeyi Trophy Şampiyonası için Litvanya'ya gideceklerini ifade ederek "2020 yılı içerisinde iki takımımızda açık ve kapalı alanda Avrupa Trophy Liginde mücadele ediyor. Şampiyonalardan ilki Alanya'da Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ardından kadın takımımız Litvanya'ya gidecek. Türkiye'yi Avrupa Trophy liginde temsil eden iki takımımızın bu şampiyonalarda başarılı olması için gereğini yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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