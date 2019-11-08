Son Dakika Haberleri: Hokeycilerden Vali Baruş'a ziyaret
Son Dakika Spor Hokeycilerden Vali Baruş'a ziyaret

Hokeycilerden Vali Baruş'a ziyaret

6 saat önce

2-4 Kasım tarihleri arasında Amasya'da yapılan U 16 Bölgesel Grup Eleme Müsabakalarında birinci olup Türkiye finallerine katılmayı hak eden Anadolu Ateşi Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz ve sporcular Vali Baruş'u ziyaret ettiler.

Hokeycilerden Vali Baruş'a ziyaret, System.String[]

2-4 Kasım tarihleri arasında Amasya'da yapılan U 16 Bölgesel Grup Eleme Müsabakalarında birinci olup Türkiye finallerine katılmayı hak eden Anadolu Ateşi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz ve sporcular Vali Baruş'u ziyaret ettiler.


Kulüp Başkanı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada verilen desteklerden dolayı vali Baruş'a teşekkür etti. Yılmaz, "U16 yaş altı sporcuları Malatya Spor Lisesi ve Milli Egemenlik Ortaokulu sporcularından oluşuyor. Spor Lisesinde okuyan sporcularımız her gün 18 - 21 saatleri arasında Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan okullarından Yeşiltepe'ye antrenmanlara gelip gidiyor ve büyük emek ve fedakarlık örneği gösteriyorlar. Bir çok sporcumuzun milli takım adayı olduğunu gururla ifade etmek isterim. Bu sporcuların emeklerinin karşılığını zamanı gelince alacaklarına inanıyorum. Yeşiltepe'de Milli Egemenlik Ortaokulunda okuyan sporcularımız kulübün alt yapısını oluşturuyor. Bu bölgede ikamet eden sporcularımız genel olarak ekonomik durumları çok düşük olan ve bir çoğu antrenmana kot pantolon ve kundura ile gelen çocuklar. Elimizden geldiği kadar bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yeteri kadar çözüm olunduğu ve gerekli destek sağlandığı taktirde bu bölgede daha çok çocuğa hizmet edebileceğimizi düşünüyorum" dedi.


Vali Aydın Baruş ise başarılı sporcuları tebrik ederek, gerekli desteği vereceklerini söyledi. - MALATYA

Türkiye, Amasya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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