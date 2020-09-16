Hokeyde açık alan faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildi

Türkiye Hokey Federasyonu, 2019-2020 sezonu açık alan hokey faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada kararın, kulüp temsilcileriyle yapılan on-line anket çalışması ve Kovid-19 salgınıyla mücadele göz önünde bulundurularak; teknik kurulun görüşleriyle alındığı bildirildi.

Öte yandan, 2018-2019 sezonunda düzenlenen kadınlar ve erkekler açık alan Süper Lig sonuçlarına göre, Avrupa Hokey Federasyonunun düzenlediği Avrupa Kulüpler Şampiyonaları'na katılma hakkı bulunan kulüpler, bu haklarını 2020-2021 sezonunda düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonaları'nda kullanabilecek.