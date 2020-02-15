Hokeyde Avrupa Şampiyonluk Kupasına son adım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hokeyde Avrupa Şampiyonluk Kupasına son adım - Son Dakika

Hokeyde Avrupa Şampiyonluk Kupasına son adım

6 saat önce

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de çıktığı dörtlü finalin ilk maçında Hırvatistan'ın Zelina Takımını 8-5'lik skorla yendi.

Hokeyde Avrupa Şampiyonluk Kupasına son adım, System.String[]

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de çıktığı dörtlü finalin ilk maçında Hırvatistan'ın Zelina Takımını 8-5'lik skorla yendi. Yarın finalde İngiltere'nin East Grinstead Takımıyla oynayacak olan takım berabere kalsa dahi kupayı alacak.

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de dörtlü finalde, namağlup unvanla Hırvatistan'ın Zelina Takımını 8-5'lik skorla yendi. Yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla final oynayacak olan Gaziantep Polisgücü finalin şanslı takımı olarak görülüyor. Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, "Dörtlü finalin ilk maçında Hırvatistan'ın Zelina takımını 8-5'lik skorla yenmeyi başardık. Takımımız şampiyona da dörtte dört yaptı ve namağlup unvanla yarın İngiltere'nin East Grinstead Takımıyla final oynayacak. Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonasında şu anda ilk dört takım arasındayız ve yarın kupayı almak istiyoruz. Şampiyon olmamız halinde Türkiye'nin puanı yükselecek ve biz 2021 yılında hokey için en yüksek lig olan EuroHockey Indoor Club Cup'ta oynamaya başlayacağız. Sporcularımızla ve teknik adamlarımızla gurur duyuyorum. Bize yaşattıkları bu zaferler adına hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan ve sürekli tribünlerden tezahürat yapan taraftarlarımıza ve bizlerle birlikte Alanya'da şampiyonayı yakından takip eden yönetim kurulu üyelerimize ve hokey severlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Hırvatistan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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