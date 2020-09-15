Hokeyde hakemlerin vize yenileme işlemleri başladı

Türkiye Hokey Federasyonu, hakemlerinin 2020-2021 sezonu vize yenileme işlemlerinin başladığını bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, hakemlerin vize yenileme işlemlerini 30 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor.
Vize yenileme işlemleri için; aday, il, ulusal ve uluslararası hakemlerin vize ücretlerini belirtilen tarihe kadar ilgili bankaya yatırmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:03 - Kaynak: AA
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