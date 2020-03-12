Hokeyde koronavirüs iptali yok - Son Dakika
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Hokeyde koronavirüs iptali yok

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, federasyon tarafından sürdürülen yurt içi faaliyetlerde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını bildirdi.

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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, federasyon tarafından sürdürülen yurt içi faaliyetlerde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Karakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Federasyonun etkinliklerinin belirlenen takvime göre devam edeceğini kaydeden Karakan, "Uluslararası spor organizasyonlarının ertelendiği bir zamanda ülkemizdeki ulusal hokey faaliyetleri için henüz böyle bir gelişme gündemimizde yer almamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile uyum içerisinde alınacak her türlü tedbire de hazır olduğumuzun tüm kamuoyunca bilinmesini arzu ediyoruz. İnsanlığın bu ciddi sağlık krizini de atlatacağını umuyor ve bir kez daha yetkili makamlarca açıklanan tüm hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, 19- 22 Mart tarihlerindeki antrenör ve seminerlerinin de planlandığı gibi yapılacağı bildirildi.

Sadık Karakan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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