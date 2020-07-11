Hokeyde on-line eğitime ağırlık veriliyor - Son Dakika

Hokeyde on-line eğitime ağırlık veriliyor

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki eğitim faaliyetlerinde on-line olarak teknik ve taktik eğitimlerin yanı sıra spor psikolojisi, sporcunun doğru beslenmesi gibi konuları işlediklerini söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki eğitim faaliyetlerinde on-line olarak teknik ve taktik eğitimlerin yanı sıra spor psikolojisi, sporcunun doğru beslenmesi gibi konuları işlediklerini söyledi.

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Federasyon başkanı Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Karakan, "Her hafta yeni bir eğitim faaliyeti düzenliyoruz. Alanında uzman eğitimcilerle sporcu, antrenör, hakem ve il temsilcilerimiz on-line ortamda buluşuyor. Eğitim faaliyetlerine pandemi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Salgın sürecini fırsata çevirdiklerini ifade eden Karakan, "On-line eğitimlerimizle camiamızdaki herkese rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Teknik, taktik eğitimlerinin yanı sıra spor psikolojisi, sporcu beslenmesi gibi dersleri de alanında uzman kişiler camiamıza aktarıyor. Pandemi sürecini aştıktan sonra çok daha donanımlı bir hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde birçok ilke imza attıklarını kaydeden Karakan, şöyle devam etti:

"Hakemlik kurslarımızı uzaktan eğitim metodu kapsamında gerçekleştirdik. Bu noktada inanılmaz yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçte yine on-line hakemlik kurslarına devam edeceğiz. Uluslararası Hokey Federasyonunun 'Hokey Teknik-Taktik' kitabını Türkçe'ye çevirdik. Birkaç gün içinde internet sitemizden tüm camiamızla bu eseri paylaşacağız. Bu kitapta yer alan hokeyin bütün kural, taktik ve tekniklerini kısa videolar altında sitemize koyacağız. Böylelikle hokeye yeni başlayan ya da öğrenmek isteyen herkesin rahatlıkla öğrenip uygulayabileceği bir kaynağımız olacak."

"Lig ve organizasyonlarımız konusunda birçok yol haritası çıkardık"

Spor federasyonları arasında ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi'ne sahip tek federasyon olduklarını belirten Karakan, "Bu dönemde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni geliştirecek hamlelerde bulunduk, yeni talimatlar ve prosesler hazırladık. Bu yöntemle kurduğumuz sistemde tüm işleyişimizi belli kurallara göre yapıyoruz. Bu da kurumsal yapımızı sağlamlaştırıyor." diye konuştu.

Camia olarak hokey faaliyetlerini çok özlediklerini kaydeden Sadık Karakan, "İnsan sağlığı her şeyin üstünde. 2020 için lig ve organizasyonlarımız konusunda birçok yol haritası çıkardık. Bu yol haritalarından birini uygulayacağız." şeklinde açıklamasını tamamladı.

Sadık Karakan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:19 Kaynak: AA

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