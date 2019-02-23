Son Dakika Haberleri: Hokeye Gaziantep Polisgücü Damgası

Hokeye Gaziantep Polisgücü Damgası

1 saat önce

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'ye yükseldi.

Hokeye Gaziantep Polisgücü Damgası, System.String[]
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'ye yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, erkeklerden sonra kadın hokey takımının da Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'ye yükseldiği bildirildi.

2018-2019 sezonu Kapalı Alan Türkiye Süper Ligi şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, 2020'nin şubat ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mehmet Kaplan, Türkiye'yi bugüne kadar hokeyin değişik kategorilerinde başarıyla temsil ettiklerini ve adlarını sürekli şampiyonlar arasına yazdırmayı başardıklarını vurguladı.

Şubat 2020'de erkek takımı gibi kadın takımının da Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Trophy öncesi haziran ayında Açık Alan Avrupa Şampiyonası var. Erkeklerde ev sahibiyiz, kadınlarda takımımız Ukrayna'ya gidecek. Her iki takımımız da şu anda bu iki şampiyonaya odaklandı. Gaziantep Polisgücü her zaman sahaya kazanmak için çıkıyor. Bugüne kadar ülkemize 7 Avrupa şampiyonluğu kupası getirdik. İnanıyorum ki Haziran 2019'da da her iki takımımız şampiyon olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:43 Kaynak: AA

Avrupa, Gaziantep, Spor
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