Hokeyin sultanları Avrupa şampiyonluğu için Litvanya'ya gitti

Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Litvanya'da düzenlenecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'a Türkiye'yi temsilen katılmak üzere İstanbul'dan Litvanya'ya hareket etti. Başkan Mehmet Kaplan erkeklerin ardından kadınlarda da Avrupa şampiyonu olmak istediklerini ifade ederek, "Sporcularımıza ve takımımıza güveniyorum" dedi.



Avrupa Trophy Şampiyonası'na katılmak üzere Litvanya'ya hareket eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ve beraberindeki kafile Türkiye'ye şampiyonluk sözü verdi. İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait tarifeli bir uçakla Litvanya'ya giden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'a katılacak. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı A grubunda İsviçre, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak. Bu ligde B gurubunda ise Belçika, Çekya, Litvanya ve Fransa yer alıyor.



Litvanya'ya hareket etmeden önce bir açıklama yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, "Bugün kadın takımımızla birlikte yönetici arkadaşlarımızla Litvanya'ya gidiyoruz. Erkek takımımız biliyorsunuz Avrupa Şampiyonu oldu. Sıra şimdi kadın takımımızda. Geçen yıl ilk kez takımımız trophy ligde ülkemizi temsil etmişti. Bu yıl ikinci Avrupa Şampiyonluk Kupasını da ülkemize kazandırmak istiyoruz. Takımımıza ve sporcularımıza güveniyoruz" dedi. - İSTANBUL