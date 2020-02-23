Hokeyin sultanlarından Mehmetçiğe asker selamı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hokeyin sultanlarından Mehmetçiğe asker selamı - Son Dakika Spor

Hokeyin sultanlarından Mehmetçiğe asker selamı

7 saat önce

Avrupa Trophy Şampiyonası'nda mücadele eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı sporcuları, oynayacakları maç öncesi görevleri başında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunarak, Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Hokeyin sultanlarından Mehmetçiğe asker selamı, System.String[]

Avrupa Trophy Şampiyonası'nda mücadele eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı sporcuları, oynayacakları maç öncesi görevleri başında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunarak, Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.


Litvanya'nın Siauliai kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Liginde mücadele eden Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı sporcuları Mehmetçik için asker selamı yaptı. Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı sporcuları, maçlar öncesi ülke savunmasında can veren Mehmetçiklerin ve güvenlik görevlilerinin anısına saygı duruşunda bulundu. Sporcular, İdlip'te görev yapan Mehmetçiklere de asker selamı yolladı.


Hokeyin sultanlarının bu davranışı salonda dikkatle izlenirken Türkiye'yi desteklemek için salona gelen izleyiciler Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımını ayakta alkışladı. Takım kaptanı Meryem Oymak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını, görevi başında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dilediklerini ifade ederek, "Avrupa Trophy Şampiyonasında ülkemizi ve milletimizi temsil ediyoruz. Vatan toprağımızı koruyan ve günün 24 saati ülkemizi korumak için canlarını seve seve feda eden askerlerimizin, devletimizin ve milletimizin daima yanındayız. Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarımızdan önce şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunarak, görevi başındaki Mehmetçiklerimize ve güvenlik görevlilerimize selam gönderiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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