Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın teslim oldu - Son Dakika

Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın teslim oldu

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ üyesi 5 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ üyesi 5 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde yer alan Hol Kampı'ndan kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 5 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen S.S, F.S, S.S, N.Ü. ve S.Y. isimli DEAŞ'lılar, Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince sınır kapısında gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı 5 kadın, adliyeye sevk edildi.

Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın teslim oldu

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:57 Kaynak: AA
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