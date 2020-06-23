Holding sahibi sokakta su ve mendil sattı - Son Dakika

Holding sahibi sokakta su ve mendil sattı

İstanbul'da bir genç ve iş adamı başlattıkları "İyilik Akımı" projesi kapsamında önce sokaklarda mendil ve su sattı.

Holding sahibi sokakta su ve mendil sattı, System.String[]

İstanbul'da bir genç ve iş adamı başlattıkları "İyilik Akımı" projesi kapsamında önce sokaklarda mendil ve su sattı. Ardından ise kazandıkları paraları sokaklarda seyyar satıcılık yaparak ekmeğini kazanan kişilere dağıtıp, yüzlerini güldürdü.


İstanbul'da bir genç ve iş adamı tarafından başlatılan "İyilik Akımı" projesi sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce de birçok kez farklı konularda sosyal farkındalık videoları çeken iş adamı İbrahim Yılmaz ve Emirhan Özhan bu kez sokaklarda su ve mendil sattı. İkili bir gün sonra tekrar sokaklara çıkarak bu kez kazandıkları paraları sokaklarda seyyar satıcılık yaparak ekmeğini kazanan yaşlı vatandaşlara dağıttı. Yaşanılanlar karşısında sokak satıcılarının yüzlerindeki mutluluk gözlerinden okundu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Holding sahibi sokakta su ve mendil sattı - Son Dakika

Son Dakika

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